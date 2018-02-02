Компаниям нужно повышать инвестиционную привлекательность, а не ждать низких ставок от банков, заявила на встрече руководства регулятора с представителями кредитных организаций в подмосковном пансионате «Бор» председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Я считаю, что предприятиям надо в первую очередь думать о том, чтобы сделать инвестиционно привлекательными свои проекты, свои бизнесы», — заявила Набиуллина. По ее словам, в России очень низкая доля открытости компаний к инвесторам.

«Компании готовы брать в долг, жалуются на процентные ставки, но мало делают для того, чтобы привлечь акционерный капитал. А по сути сделать что-то — что это означает? Когда они не могут найти инвесторов, которые готовы работать, рисковать своими деньгами, почему-то банки, которые управляют чужими деньгами, должны по пониженным ставкам их кредитовать», — заявила глава ЦБ.