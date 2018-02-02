Банк России поддерживает идею введения ограничений для госбанков на покупку других банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина журналистам в кулуарах встречи руководства регулятора с банкирами в пансионате «Бор», сообщает RNS .

«Мы в целом поддерживаем возможность установления некоторых ограничений по экспансии государственного сектора. Нас, конечно, беспокоит достаточно большая доля государственного сектора и в банковском секторе, поэтому мы в том числе намерены как можно быстрее при условии эффективной бизнес-модели выводить санируемые банки на рынок», — сказала она.

По словам Набиуллиной, есть и контраргументы: такие правила могут ограничить хозяйственную деятельность.

«Нужно подумать, как более разумно подойти к этому вопросу. Может быть, не прямые ограничения, через ФАС разрешительный принцип покупки таких активов... Мы в целом не заинтересованы в том, чтобы госсектор разрастался», — подвела итог Набиуллина.

Ранее замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров сообщил в интервью РИА Новости, что служба фиксирует ухудшение конкуренции в банковской системе, все нагляднее тенденция к росту доли на рынке крупных банков с госучастием. По его словам, в связи с этим служба предложила ЦБ ввести ограничения на покупку госбанками других кредитных организаций, Банк России в целом предложение поддержал.

«Суть наших предложений заключается в том, чтобы ограничить возможности государства и аффилированных с ним лиц, включая госбанки, приобретать блокирующий пакет доли уставного капитала кредитных организаций, — пояснил Кашеваров. — Тем самым мы хотим создать условия для того, чтобы наблюдающийся в последнее время рост госучастия в банковской системе снизился, а развитие госбанков не осуществлялось преимущественно за счет поглощения конкурентов».



В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что категорически не согласен с предложением ФАС . «Я с этим категорически не согласен. Потому что я согласен с одним: мне кажется, что и частные, и государственные банки должны действовать в одном правовом и одном экономическом, финансовом, регулятивном поле. Как нельзя ограничивать ни в чем частные банки, нельзя говорить: вот государственным даем это, а частным — нет. И мне кажется, так не делается. Могут быть ограничения какие-то или выдаваться разрешения по размеру капитала, допустим, еще каким-то объективным показателям», — говорил он.