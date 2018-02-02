Дивиденды публичных компаний с госучастием не должны исходить из автоматической цифры. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече представителей кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».

«Мы считаем, что при определении уровня дивидендов для банка нужно обязательно принимать во внимание, что для банка в отличие от нефинансовых организаций есть требования по капиталу, установленные законодательством, поэтому использование прибыли должно учитывать соблюдение требований по капиталу», — заявила она, отвечая на вопрос журналистов о доле прибыли, которую Сбербанк должен направить на дивиденды.

«Достаточность капитала, в том числе и системно значимых банков, где есть соответствующая надбавка. Уже с учетом этого смотреть на ту долю прибыли, которая может пойти в дивиденды. И это может быть разный процент. И говоря в целом, мне кажется, более правильным дивидендную политику в банках и не только в банках, но и вообще в компаниях с государственным участием, исходя из стратегии развития данного предприятия», — пояснила Набиуллина.

По ее словам, дивидендная политика должна быть долгосрочной, но она должна исходить не из какой-то автоматической цифры, а из эффективности управления собственностью.

