По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, растет и корпоративное кредитование, и розничное. Стабильно растет объем вкладов населения, несмотря на снижение процентных ставок.
Банковский сектор России вышел на траекторию роста. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече представителей кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».
«Банковский сектор вышел на траекторию роста», — отметила она. Растет и корпоративное кредитование, и розничное. Стабильно растет объем вкладов населения, несмотря на снижение процентных ставок.
В 2017 году прибыль по банковскому сектору составила 790 млрд рублей, а по итогам года прибыль показали 420 организаций.
«Если исключить банки, по которым были приняты решения о санкции, то прибыль составила бы 967 миллиардов рублей», — подчеркнула Набиуллина.
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