В России снижается объем обналичивания денежных средств, но появляются новые более сложные способы. Серьезный риск Росфинмониторинг и ЦБ видят в использовании для этих целей корпоративных банковских карт, число которых постоянно растет, пишет «Коммерсант».



Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин на встрече ЦБ с финансистами в «Бору» 1 февраля сообщил о падении объемов обналичивания денежных средств в 2017 году более чем в 1,5 раза до 324 млрд рублей. Подтвердила позитивную динамику и заместитель руководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева. В то же время она отметила, что «на первый план выходят наиболее сложные с точки зрения выявления схемы с использованием корпоративных карт». Скобелкин добавил, что активизировалось использование операций малого и микробизнеса для проведения сомнительных сделок.

В ЦБ уверяют, что делают все для решения проблемы. Однако выпущенные прошлым летом рекомендации ЦБ для банков, направленные на снижение рисков использования этого инструмента, пока недостаточно эффективны. В

«Росту обналички через корпоративные карты способствуют два фактора: фактически перекрытый канал проведения таких операций через карты физлиц и активные продажи карт самими банками, — отмечает сопредседатель комитета Ассоциации российских банков по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс-рискам Алексей Тимошкин. — Такие карты приносят неплохой комиссионный доход, для банков они локомотивный продукт, который активно продвигается». Но увеличивать продажи без оглядки на риски нельзя, уверен предправления банка топ-50.

По словам заместителя руководителя НП «Национальный совет финансового рынка» Александра Наумова, решить проблему обнала с корпоративных карт могло бы указание ЦБ с разрешением переводить средства компании на личные карты подотчетным сотрудникам при запрете снятия наличных с карт самой компании. «У банков отработан механизм выявления операций по обналу по картам физлиц, по корпоративным — выявить такие операции затруднительно», — поясняет он.

Впрочем, любые запреты бьют не только по злоумышленникам, но и по добросовестным клиентам. Компании ждут ясности от ЦБ и Росфинмониторинга.