Министерство связи и массовых коммуникаций РФ разработало проект постановления правительства, согласно которому министерство будет определять порядок сбора, обработки и хранения биометрических персональных данных россиян для удаленной идентификации.



Как передает ТАСС, документ предусматривает, что Минкомсвязь до 30 апреля утвердит порядок обращения с биометрическими персональными данными граждан РФ, а также порядок их размещения и обновления в единой биометрической системе. Тогда же могут быть утверждены требования к информационным технологиям и техническим средствам для обработки биометрических персональных данных в целях проведения идентификации в банковской сфере и иных сферах финансового рынка. Методика проверки биометрических данных в процессе идентификации Минкомсвязь может утвердить до 20 мая.

Закон, предусматривающий возможность открывать банковские счета клиентам — физическим лицам удаленно, был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря 2017 года. Новый закон устанавливает правовые основы для удаленной идентификации клиента банка — физлица с использованием его биометрических данных, а также сведений о нем, содержащихся в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Такой механизм позволяет банкам открывать счета физлицу без его личного присутствия — через интернет.

Сама единая биометрическая система является совместной разработкой Банка России, ассоциации «Финтех» (создана по инициативе ЦБ) и «Ростелекома».

Клиентам подключившихся к ней банков достаточно будет всего один раз лично явиться в банк и сдать там свои биометрические данные.