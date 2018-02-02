Минфин США пришел к выводу, что введение санкций в отношении госдолга России может привести к «негативным побочным эффектам» для глобальных рынков.



Доклад Минфина США о последствиях санкций, касающихся российского госдолга, оказался в распоряжении агентства Bloomberg, которое опубликовало документ полностью. Документ был подготовлен в соответствии с принятым в августе 2017 года «Законом о противодействии противникам Америки путем санкций» (CAATSA). Бумаги были переданы в конгресс США еще в понедельник, 29 января, однако об их содержании пока не сообщалось.

Минфин пришел к выводу, что запрет на покупку облигаций федерального займа окажет давление на экономический рост в России, усилит нагрузку на ее банковский сектор и «приведет к ответным мерам России против интересов США».

«Учитывая размер экономики России, ее взаимосвязь и преобладание на мировых рынках, масштабы последствий от распространения санкций на суверенный долг и деривативы являются неопределенными, и последствия могут ощутить на себе как российские, так и американские инвесторы», — говорится в докладе.