Минфин России рассматривает возможность реализовать организованные торги криптовалютой на островах Русский и Октябрьский, однако идея не поддерживается Банком России. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Собственно говоря, в том законопроекте, который мы разместили («О цифровых финансовых активах». — Прим. ред.), предусмотрена продажа на организованных торгах. В принципе, мы рассматриваем возможность реализации организованных торгов на острове Русский, острове Октябрьский», — сказал замминистра.

По его мнению, обмен криптовалют на рубли и другие активы можно разрешить на отдельных территориях. «Может, это не будет на общей территории, но в рамках специальных территорий, вроде свободного порта Владивосток. Там уже присутствует элемент офшора. Сейчас готовится законопроект про острова Русский и Октябрьский, где будет еще более особый режим», — отметил Моисеев. Он добавил, что такая идея не поддерживается ЦБ.

Замминистра подчеркнул, что обмен криптовалют на территории России сможет решить задачу обеления рынка.

Ранее Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах», предусматривающий определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты.

Согласно документу, токены и иные цифровые финансовые активы можно будет менять на рубли, иностранную валюту и другое имущество только через оператора обмена цифровых финансовых активов. Также законопроект ограничивает сумму, на которую неквалифицированные инвесторы смогут покупать токены в рамках одного ICO (размещение токенов для привлечения финансирования), — не более 50 тыс. рублей.

Однако Минфин и Банк России до сих пор не пришли к согласию относительно возможности обмена криптовалют на рубли и другие активы. По мнению ЦБ, такие сделки должны быть разрешены только в отношении токенов. Минфин, в свою очередь, подчеркивает, что это не предполагает использования криптовалют в качестве средства платежа в России.

Минфин завершает разработку законопроекта, который определит в законодательстве понятие «денежные суррогаты» и установит ответственность за их использование в качестве средства платежа. Это необходимо для защиты рубля в качестве единого законного расчетного средства в России.