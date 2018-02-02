Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев рассказал, что вопрос торгов криптовплютой на острове Октябрьский с руководством Калининградской области не обсуждался.

«Возможность реализовать организованные торги криптовплютой на острове Русский обсуждалась с Министерством Дальнего Востока. С руководством Калининградской области тема не обсуждалась», — заявил Моисеев.

Ранее сообщалось, что ведомство рассматривает разрешение торгов криптовалютой на островах Русский и Октябрьский.