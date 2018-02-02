Минэкономразвития РФ определило список банков — участников программы льготного кредитования малых и средних предпринимателей под 6,5% годовых, а также денежные лимиты по программе.

Как сообщают в МЭР, получить льготный кредит предприниматели могут в 15 банках: ВТБ, Сбербанке , Россельхозбанке, банке «Акцепт», Альфа-Банке, банках «Ассоциация», «Левобережный», «Интеза», Запсибкомбанке, МСП Банке, Примсоцбанке, РосЕвроБанке, банке «Санкт-Петербург», РНКБ и Транскапиталбанке.

Этим банкам будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке.

«Мы видели, как востребована бизнесом была в прошлом году программа льготного кредитования. В этом году она стала еще более привлекательной: конечная ставка не превышает 6,5%. Сроки льготного кредитования — десять лет на инвестиционные цели и три года на оборотные. В течение февраля первые предприниматели уже смогут получить кредиты на этих условиях», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Согласно материалам МЭР, лимит по кредитам на инвестиционные цели составляет 1 млрд рублей, на оборотные цели — 100 млн.

Кредиты будут выдаваться на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристической деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг.



Предприниматели, которые реализуют проекты в моногородах и регионах Дальневосточного федерального округа, могут принять участие в программе на особых условиях.