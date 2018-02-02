Власти Кыргызстана обсуждают возможность использования криптовалют при проведении государственных закупок. Об этом заявил премьер-министр КР Сапар Исаков на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации», пишет Sputnik Кыргызстан .

По его словам, такие планы будут реализованы в рамках проекта «Таза коом». Глава правительства рассказал, что планируется установить камеры для безопасности на дорогах, улучшить доступ населения к госуслугам и в целом создать «чистое и прозрачное общество».

Также премьер-министр отметил, что реализация цифровой повестки позволит объединить и эффективно координировать усилия Евразийского экономического союза для достижения общих целей.

«Это региональное развитие, безопасность, экономическое сотрудничество, повышение конкурентоспособности наших стран и повышение благосостояния наших граждан», — пояснил он.