Возможность торговли долларом будет открыта для большинства наших пользователей.
Торговая площадка Bittrex вскоре добавит возможность торговли криптовалютами в парах с фиатным американским долларом, заявил CEO криптобиржи Билл Шихар.
При этом, все желающие торговать криптовалютой в парах с американским долларом должны будут пройти соответствующие процедуры due diligence, сообщает ForkLog.
«Мы добавим возможность торговли долларом США. Это не будет доступно для каждого, тем не менее, данная возможность будет открыта для большинства наших пользователей», — сказал Билл Шихар.
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