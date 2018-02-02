Торговая площадка Bittrex вскоре добавит возможность торговли криптовалютами в парах с фиатным американским долларом, заявил CEO криптобиржи Билл Шихар.

При этом, все желающие торговать криптовалютой в парах с американским долларом должны будут пройти соответствующие процедуры due diligence, сообщает ForkLog .

«Мы добавим возможность торговли долларом США. Это не будет доступно для каждого, тем не менее, данная возможность будет открыта для большинства наших пользователей», — сказал Билл Шихар.