Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко считает идею Минфина создать в России офшоры для организованных торгов криптовалютой странной и экономически нецелесообразной. Об этом он рассказал ТАСС.



Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что Минфин рассматривает возможность разрешить торги криптовалютой на островах Русский и Октябрьский, однако эту идею не поддерживает ЦБ.

«Смысла в территориальной привязке криптоторгов в том или ином виде нет, потому что речь идет о виртуальном пространстве. Если мы еще как-то можем строить виртуальные границы между странами, и в этом особого греха нет, то внутрирегиональные границы — это крайне странно», — считает Клименко. По его словам, с технической точки зрения нет никакой разницы, где проводить виртуальные торги криптовалютой.

«Это примерно то же самое, как легализовать майнинг на определенной территории. Нельзя доказать, что он проводится на определенных площадках или на определенном оборудовании — заодно легализуется все перемещение криптовалюты», — отметил он.

По мнению Клименко, чтобы организовать офшорную торговлю криптовалютой, признав ее инструментом для торгов, можно было бы воспользоваться, например, цифровой платформой «Восход», созданной НП РТС и Фондом развития Дальнего Востока (первая российская платформа для торговли электронными активами). «Насколько я понимаю, там уже все готово для такой торговли», — сказал Клименко.

Он подчеркнул, что организация офшоров для торговли криптовалютой не имеет экономических оснований, не повысит инвестиционную привлекательность регионов и не приведет к созданию большого количества новых рабочих мест.

«Когда мы делаем офшор во Владивостоке по рыбе — это понятно, там есть рыба. Если бы на острове Русский было бы наилучшее качество доступа в Интернет и самая быстрая связь со всем миром, и мы бы сказали, что для торговли криптовалютой это важнейший фактор, тогда было бы понятно. А так нет никакого смысла», — пояснил Клименко.