В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) клиенты взяли ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд рублей.

Лидером по количеству выданных кредитов является Свердловская область (Екатеринбург, Нижний Тагил) на которую приходится больше половины всех оформленных ипотечных займов, на второй и третьей позиции – Челябинск и Уфа соответственно.

70% ипотечных кредитов УБРиР выдано на покупку квартиры на вторичном рынке, 20% - по программе рефинансирования, 5% – на первичный рынок, и столько же на приобретение недвижимости со средствами материнского капитала. Средняя сумма ипотеки составляет 1,6 млн руб., что совпадает с рыночными показателями.

Ипотечная программа УБРиР включает в себя 5 кредитных продуктов для приобретения жилья: на вторичном и первичном рынках, с использованием средств материнского капитала в качестве первоначального взноса, на рефинансирование действующих обязательств в других банках, а также кредит под залог недвижимости.

УБРиР вышел на рынок ипотечного кредитования в марте 2017 года сначала в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Челябинске, Перми, Уфе, а в сентябре – в Новосибирске, Тюмени, Кирове и Казани. За время работы ипотечной программы партнерами банка стали 61 застройщик и 132 агентства недвижимости, было аккредитовано 132 объекта недвижимости.

Любовь Торопицына, начальник управления кредитных продуктов УБРиР:

– Весь прошлый год рынок ипотеки демонстрировал бурный рост: крупные банки, и УБРиР в том числе, снижали ставки, делая жилищные кредиты доступнее для населения. Высокий спрос в 2017 году пришелся на рефинансирование действующих кредитов. Этот вид кредитования составил 20% портфеля УБРиР.

Несмотря на то, что старт ипотечной программы был дан в марте, мы смогли заинтересовать клиентов своими кредитными предложениями и уровнем сервиса. Была проделана большая работа по выстраиванию механизма выдачи кредитов, особенно на этапе оценки клиента. В результате уже к концу года мы вполовину увеличили объемы выдач, а доля ипотечных кредитов в объеме новых розничных кредитов банка достигла 15%.