Криптовалютная биржа Coinbase разослала ряду американских клиентов налоговые квитанции за 2017 год.

Правила касаются клиентов, получивших более 200 переводов или более $20 000 в год. Также это относится и к так называемым бизнес-аккаунтам, через которые проводится оплата товаров и услуг. Кроме того, формы должны заполнить владельцы счетов на платформе GDAX.

Как сообщает Coinfox , уже начали появляться жалобы представителей сообщества на действия Coinbase. Пользователи жалуются на то, что их не предупредили о предстоящей необходимости заполнить такую форму, а также на то, что показатели оказались выше, чем они ожидали.