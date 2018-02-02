Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ассоциацией IPChain (Национальным координационным центром обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и общероссийской общественной организацией «Российское профессорское собрание» (РПС).

РПС не только станет полноправным участником и оператором сети транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности IPChain, но и будет участвовать в формировании и обеспечении работоспособности распределенного реестра, удостоверении данных о транзакциях.

Как сообщает Anycoin , ранее соглашение о сотрудничестве с IPChain подписали Министерство культуры РФ и Министерство образования и науки РФ, договорившись о всестороннем взаимодействии в области охраны авторских и смежных прав в условиях перехода Российской Федерации к цифровой экономике. Также, к проекту присоединились крупнейшая компания на рынке лицензионных электронных книг в России и странах СНГ «ЛитРес» и оператор и владелец сервиса регистрации и монетизации интеллектуальной собственности BankPrav.ru.