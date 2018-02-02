Потенциальные инвесторы блокчейн-платформы для краткосрочной аренды жилья BeeToken пожаловались на фишинговые письма, приходящие якобы от имени создателей проекта, в которых самым быстрым инвесторам обещают выдать токены в двойном объеме. В письме также был указан Ethereum-адрес для внесения депозитов и QR-код, ведущий на тот же адрес.

Хакеры начали рассылку вместе с запуском официального ICO BeeToken, из-за чего многие поверили мошенникам и перевели на указанные адреса около $1 млн. Самому же стартапу на момент написания материала удалось привлечь $2,7 млн.

Как сообщает ForkLog , gредставители BeeToken официально подтвердили информацию об атаках в Twitter и на Medium, подчеркнув, что поступающие инвесторам приглашения к участию в ICO через email и личные сообщения в Telegram необходимо считать мошенническими.

Пользователи Reddit винят в утечке email-адресов организаторов кампании. По их словам, письма получили те, кто подписался на новостную рассылку BeeToken и подал заявку на идентификацию для участия в ICO.