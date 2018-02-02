Инфляционные ожидания населения в январе сохранились вблизи исторических минимумов — на уровне 8,9%. При этом все больше россиян рассчитывают на рост потребительских цен вблизи 4% как в пределах года, так и на горизонте трех лет. Об этом свидетельствуют данные опроса ООО «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

В ЦБ напоминают, что в прошлом году инфляция замедлилась до рекордных 2,5%. Это оказывало влияние на инфляционные ожидания граждан и на их оценку темпов роста цен. В итоге оба показателя к концу года опустились до исторических минимумов. При этом разрыв между наблюдаемой и прогнозируемой россиянами на год вперед инфляцией сократился до минимального значения в 1 процентный пункт. Это может свидетельствовать о том, что все большее число опрошенных осознают замедление темпов инфляции, поясняет регулятор.

В Центробанке делают оговорку, что новогодний сезон оказал некоторое влияние на ощущаемую россиянами динамику цен по отдельным товарам. Так, по наблюдениям респондентов, за последний месяц выросли цены на фрукты и овощи, рыбу и морепродукты. Небольшое ускорение темпов роста цен по этим категориям в декабре 2017 года зафиксировал и Росстат. Из-за роста цен на нефть на мировых рынках подорожал и бензин. При этом снизилась доля респондентов, прогнозирующих ускорение инфляции в следующем месяце. Таким образом, увеличение темпов роста цен на отдельные товары воспринимается россиянами как временное явление, заключают в ЦБ.



«Данные опроса свидетельствуют о довольно устойчивом снижении инфляционных ожиданий на год вперед. По мере закрепления инфляции вблизи 4% будут создаваться предпосылки для дальнейшего снижения инфляционных ожиданий населения и уменьшения их колебаний», — говорится в сообщении регулятора.