В банковском секторе Москвы и Московской области в 2017 году выявлено 19 602 российских денежных знака, имеющих признаки подделки. Это на 34% меньше, чем в 2016 году, сообщили в пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО.



«По традиции наиболее часто злоумышленники подделывают банкноты номиналом 5 тыс. рублей. В прошлом году в банковском секторе региона их выявлено 11 506 штук. Вторыми по популярности у фальшивомонетчиков остаются банкноты номиналом 1 тыс. рублей, за год в Москве и Московской области их обнаружено 7 910 штук. Также в течение прошлого года было выявлено 147 подделок номиналом 500 рублей, 34 поддельных банкноты номиналом 100 рублей и девять фальшивых купюр в 50 рублей», — говорится в релизе.

По данным ГУ ЦБ по ЦФО, в прошлом году значительно снизилось число выявленных фальшивых денежных знаков иностранных государств. Так, зафиксировано 1 366 случаев обнаружения таких банкнот (годом ранее их было 3 134 штуки). Здесь традиционно лидирует доллар США: 1 220 штук. Кроме того, выявлены 118 поддельных евро, 24 фальшивых банкноты китайского юаня и четыре фальшивых банкноты фунта стерлингов.