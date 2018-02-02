Дочерний банк Сбербанка в Швейцарии планирует предложить своим клиентам инвестиции в криптовалюты, сообщил в интервью телеканалу НТВ глава Сбербанка Герман Греф.



«Мы работаем в одной из юрисдикций, где криптовалюты разрешены не только к производству, но и к операциям — это Швейцария. Сейчас наш швейцарский офис активно работает над тем, чтобы создать такую возможность для тех наших клиентов, которые очень ясно себе представляют все риски, связанные с инвестированием в криптовалюту», — сообщил он, отметив, что Сбербанк не планирует делать этот продукт массовым.

«Неквалифицированному инвестору мы бы никогда не пожелали инвестиций в криптовалюту. А тем, кто понимает все риски и хочет в это абсолютно осознанно инвестировать, мы постараемся такие возможности предложить», — добавил он.

Ранее вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов сообщал, что дочерний банк Сбербанка в Швейцарии — Sberbank (Switzerland) AG — создает инфраструктуру для торговли криптовалютой.