Онлайн-банкингу не хватает бумажных носителей, а именно приходников, расходников и договоров. Об этом глава АСВ Юрий Исаев заявил в ходе выступления на встрече руководства ЦБ с представителями кредитных организаций в подмосковном пансионате «Бор».



«В онлайн-банкинге есть один момент, который меня по должности беспокоит. У клиентов не будет ни приходников, ни расходников, ни договоров. Как мы тогда выплачивать будем, я не представляю. Я считаю, что от этого момента не надо нам всем прятаться, и нужно обсудить это, чем быстрее, тем лучше», — добавил он.

«Абсолютно ясно, что за этим будущее, но какие-то следы... определенные бумажные следы должны быть», — подытожил Исаев.