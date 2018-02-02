Ожидаем нейтрального открытия российского рынка вследствие снижения азиатских фондовых индексов до 0,7%, но при слабом подъеме в 0,1% ближнего фьючерса на индекс MSCI развивающихся рынков. После экспирации мартовского фьючерса на нефть марки Brent, цена апрельского фьючерса на завершении торгов европейской сессии ушла резко вниз до $69 за барр., но уже на американской сессии поднялась на $1 до $70 за баррель. Таким образом, инвесторы отыграли положительный прогноз от одного из ведущих американских банков, согласно которому в течение ближайших 3 и 6 месяцев цена на нефть способна подняться до $75 и $82 за баррель соответственно. Плюс индекс доллара снизился на 0,5% до 88 б.п., поэтому рубль укрепился до 55,9 за доллар. Однако, мы полагаем, что продолжение увеличения добычи в США на фоне снижения общей добычи странами ОПЕК и вне картеля в будущем снизят положительный эффект для рынка от сделки ОПЕК «плюс». Также остается под вопросом стратегия выхода добывающих стран из соглашения ОПЕК «плюс».

Сегодня во второй половине дня будет опубликована статистика по труду в США, коэффициент безработицы и новые рабочие места вне с/х. Учитывая рост показателя от ADP и положительный консенсус-прогноз – доллар получит поддержку и начнет укрепление ближе к открытию американской сессии. При этом, учитывая, что в ближайшее время Минфин США может опубликовать сообщение о применении санкций против ряда российских компаний и предпринимателей, российский рынок закончит торги пятницы скорее нейтрально, либо несущественным снижением перед выходными днями. Также не исключено, что инвесторы захотят застраховаться перед выходными и отдадут предпочтение долларам.