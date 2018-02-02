Глава ЦБ Эльвира Набиуллина порекомендовала представителям банков ускорить переход к нормальной рыночной бизнес-модели и прекратить финансировать бизнес собственников. Об этом она сказала на встрече представителей кредитных организаций с руководством Банка России.

«Мы еще раз настоятельно рекомендуем тем, у кого большая доля финансирования бизнеса собственника, серьезно ускорить переход к нормальной рыночной бизнес-модели», — подчеркнула она в ходе выступления.