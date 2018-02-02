Взыскание средств с клиентов обанкротившихся банков — это нормальная практика системы страхования во всем мире. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не оспаривает все сделки подряд, заявил глава АСВ Юрий Исаев.

«Мы не оспариваем огульно все сделки подряд. Нам пытаются инкриминировать, что мы сошли с ума и бросились на вкладчиков забирать у них до отзыва лицензии деньги. Мы никогда не занимаемся никакой кампанейщиной, ничего не делаем огульно. Мы в этой ситуации исходим из того, что роль АСВ в системе финансовой безопасности в целом состоит в том, чтобы защищать массового вкладчика . Так система страхования вкладов устроена во всем мире», — рассказал он журналистам в кулуарах встречи представителей кредитных организаций с руководством ЦБ в подмосковном пансионате «Бор».

«Отзовем часть исков, и те люди, которые ничего неправомерного не сделали, не пострадают», — добавил он. «По Татарстану около 500 исков, примерно 230—240 исков, думаю, что отзовем», — ответил Исаев на соответствующий вопрос.

«Мы исходим из того, что если кто-то до отзыва лицензии снимал свои деньги из банка, когда была уже фактически картотека, то может быть два случая: человек просто пришел в банк и забрал свои деньги просто потому, что давно собирался. Это называется стандартная жизненная ситуация, и мы ее не оспариваем... не базовые — это те, которые выходят за понятия стандартной операции. Например, у человека есть вклад, который заканчивается через полгода. Он приходит в банк, закрывает депозит и забирает все средства. Может быть, что-то произошло в жизни», — заключил Исаев.



Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что АСВ начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и взыскивать с них средства. При этом, как отмечает газета, добросовестность граждан роли не играет. Так, в рамках банкротства Военно-Промышленного Банка (ВПБ) АСВ подано более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок банка, из них около 50 требований заявлено к вкладчикам — физическим лицам. Иски поданы АСВ спустя год и более после снятия гражданами средств.



В этой связи в АСВ заявили, что в ходе проведения проверок по выявлению в Татфондбанке и ИнтехБанке сделок, имеющих признаки недействительности, было обнаружено значительное количество сомнительных операций по снятию физическими лицами денежных средств со своих счетов, имеющих признаки предпочтительного удовлетворения требований отдельных кредиторов в ущерб другим. Сделки, имеющие признаки недействительности, были выявлены также в ВПБ. Агентством подано 39 заявлений об оспаривании сделок по предпочтительному снятию физическими лицами наличных денежных средств через кассу данного банка в ущерб другим кредиторам.

Позже АСВ разъяснило ситуацию с возвратом депозитов в банки, которые впоследствии обанкротились.

«АСВ подает иски только в случае обнаружения фактов предпочтительного удовлетворения требований одних кредиторов в ущерб другим и действует в интересах абсолютного большинства вкладчиков и других кредиторов. При этом агентство не оспаривает действия добросовестных вкладчиков», — пояснили в АСВ.

Как заявили в агентстве, снятие вкладчиком средств со своего вклада накануне отзыва лицензии в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» является случаем предпочтительного удовлетворения требований отдельного кредитора несостоятельного должника. Такая сделка при наличии предусмотренных законом оснований, по данным агентства, может быть признана недействительной.