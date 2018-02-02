Процедурой конкурсного производства в небанковской кредитной организации «Мигом» вместо ранее назначенного арбитражного управляющего займется Агентство по страхованию вкладов, следует из сообщения, опубликованного на сайте АСВ.

Напомним, лицензия у НКО «Мигом», которая выступала оператором международной системы денежных переводов Migom, а также платежной системы «Смарти», была отозвана 18 марта 2014 года. Центробанк пояснял, что НКО «Мигом» фактически прекратила свою деятельность и не обеспечивала своевременного исполнения обязательств перед кредиторами. Кроме того, организация не создавала резервов соразмерно принятым рискам, связанным с размещением значительных денежных средств в банке «Евротраст», чья лицензия была отозвана незадолго до этого — 11 февраля 2014-го. После исполнения требований надзорного органа о формировании адекватных резервов НКО «Мигом» полностью утратила собственные средства.

В мае 2014 года Арбитражный суд Москвы признал небанковскую кредитную организацию банкротом . Конкурсным управляющим была назначена Людмила Олейникова. Согласно сообщению АСВ, она является членом некоммерческого партнерства — союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Паритет».



В пятницу, 2 февраля, АСВ сообщает, что на заседании Арбитражного суда Москвы 20 декабря 2017 года была объявлена резолютивная часть определения об освобождении Алейниковой Л. Д. от исполнения обязанностей конкурсного управляющего НКО «Мигом». Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.