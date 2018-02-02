Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Внешпромбанка о включении долга перед ним в размере 3,3 млрд рублей в реестр требований кредиторов одного из бывших совладельцев банка Георгия Беджамова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в суде.



Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре 2017 года подтвердил законность введения процедуры реструктуризации долгов в отношении Беджамова. Суд отклонил его жалобу на определение столичного арбитража от 20 сентября. Заявление о банкротстве должника было направлено в суд банком ВТБ 24.

В сентябре 2017 года апелляция отклонила жалобу Внешпромбанка на определение об оставлении без рассмотрения заявления о признании банкротом Беджамова.

Арбитражный суд Москвы 7 июня 2017 года признал необоснованным соответствующее заявление банка. Производство по делу о банкротстве было прекращено.

«Поскольку судебный акт, на котором заявитель основывает свое требование, не вступил в законную силу, суд признает требование Внешпромбанка необоснованным, при этом, поскольку в деле имеются требования иных кредиторов, суд приходит к выводу об оставлении заявления без рассмотрения», — отмечается, в частности, в определении первой инстанции.