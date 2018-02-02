Получение наличных без комиссии возможно в рамках лимитов, размер которых зависит от категории карты и тарифного плана клиента. Услуга доступна по дебетовым картам платежных систем Visa и Masterсard всех категорий, обслуживающихся по розничным тарифам.



Напомним, в конце декабря 2017 года держатели карт Банка ЗЕНИТ получили возможность вносить денежные средства на них без комиссии во всех банкоматах и платежных терминалах БИНБАНКа.