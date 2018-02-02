Председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой разобраться в правомерности и обоснованности судебных исков Агентства по страхованию вкладов к клиентам «проблемных» банков.

Как сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, в своем обращении депутат апеллирует к «ковровым» методам работы агентства. АСВ предпочитает не разбираться с каждым случаем снятия гражданами денежных средств с вкладов в банках, имеющих признаки неплатежеспособности, а оставлять такие решения на усмотрение суда, отмечает он.

«Прошу Вас обратить внимание на возмутительную ситуацию, связанную с резким ростом количества взыскиваний средств граждан со стороны Агентства по страхованию вкладов. АСВ в судебном порядке оспаривает снятие гражданами собственных средств со счетов так называемых «проблемных» банков. При этом законность и правомерность действий агентства в ряде случаев вызывает вполне обоснованные сомнения», — отметил в своем письме парламентарий.

Нилов напомнил, что процесс оздоровления российской банковской системы в последнее время затронул ряд финансовых учреждений, включая и те, которые еще совсем недавно было принято относить к категории успешных и системообразующих.

«Громкие публичные скандалы с отзывом лицензий не могли не повлиять на уровень доверия граждан к сохранности вложенных в оставшиеся в системе банки, — подчеркнул депутат. — Неудивительно, что даже намеки на возможные проблемы в том или ином банке заставляют вкладчиков изымать свои собственные сбережения во избежание потери денежных средств. При этом немалая часть вкладчиков даже не подозревает о вероятных проблемах банка, снимая средства в рамках давно запланированных покупок или прочих финансовых операций».

Депутат отмечает, что АСВ в таких случаях действует исключительно формально, ссылаясь на предписания регулятора по возврату снятых вкладчиком средств в банк в случае наличии картотеки неисполненных платежей на момент снятия. Получается, АСВ выступает в странной роли государственного коллектора, выбивающего деньги из граждан вместо выполнения своих прямых функций — обеспечения сохранности их вкладов и принятия мер по защите интересов вкладчиков, рассуждает Нилов.

По его мнению, такая практика лишь усугубляет кризис доверия граждан к банковской системе, мотивируя их хранить сбережения вне банковских учреждений.

Глава думского комитета призвал Набиуллину разобраться в сложившейся ситуации с целью недопущения подобных действий со стороны АСВ.



«Считаю, что объективно более актуальными на сегодняшний день являются такие вопросы, как повышение суммы банковского вклада, застрахованной государством, а также максимальная гарантия защиты средств юридических лиц, как минимум — некоммерческих организаций», — заключил Нилов.

