Центральный банк завершил основную работу по оздоровлению банковской системы. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече представителей кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».

«Большую часть пути по очищению российского банковского сектора от откровенно нежизнеспособных игроков мы прошли», — сказала она в ходе выступления.

За 2017 год Банк России был вынужден отозвать лицензии чуть больше, чем у 50 банков, что почти в два раза меньше, чем в 2015—2016 годах.

«На наш взгляд, ситуация, когда нормальные, здоровые банки конкурировали за клиентов с «пылесосами» и другими откровенно мошенническими организациями, остается в прошлом», — подытожила Набиуллина.