Банк России прогнозирует темпы прироста российской экономики в первом полугодии на уровне 1—1,5%.

«В первом полугодии 2018 года темпы прироста ВВП в годовом выражении оцениваются на уровне 1—1,5%. Способствовать этому будет потребительский и инвестиционный спрос, увеличение которого поддержит рост производства», — отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Экономика: факты, оценки, комментарии».

В 2017 году темпы роста экономики составили 1,5%, оказавшись ниже прогнозного интервала Банка России, опубликованного в докладе о денежно-кредитной политике в декабре 2017 года (1,7—2,2%). «Снижение роста ВВП связано с сокращением выпуска продукции в промышленности и объемов транспортных перевозок в ноябре — декабре за счет разовых факторов. Однако в декабре рост промышленного производства в помесячном сопоставлении возобновился», — объясняет Центробанк.

Банк России отмечает некоторое ослабление динамики инвестиций во втором полугодии, объясняя это завершением реализации крупных инфраструктурных проектов. «В третьем квартале объем государственных и инфраструктурных инвестиций заметно сократился (с исключением сезонности). При этом рост частных инвестиций в основной капитал сохранялся высоким в течение всего 2017 года и вносил существенный вклад в инвестиции в целом. По итогам года валовое накопление основного капитала выросло на 3,6%», — говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

