Требования к резервам банков могут зависеть от кредитуемых компаний. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече представителей кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».

«Мы хотим дифференцировать требования по резервам к банкам, когда они кредитуют операционные компании либо кредитуют через операционные компании сделки слияния и поглощения, и уже обсуждаем это с банками. Речь идет о повышенных резервах в случае кредитования сделок слияния и поглощения и о возможности снижения резервных требований, если операционная компания, пусть даже в относительно среднем финансовом положении, но которая показывает, что с помощью кредита, который она берет у банка, у нее есть план, и тем самым улучшается финансовый показатель, тем самым уменьшать резервы. То есть не просто уменьшать резервы, но уменьшать резервы при рассмотрении бизнес-плана, под который выдается кредит», — отметила Набиуллина.



«Будем дифференцировать эти ставки, речь, скорее всего, пойдет о новых кредитах, потому что по старым это будет слишком большая нагрузка для банков. Продолжаем обсуждать, надеемся в ближайшее время, в этом году точно, принять это решение», — заключила она.