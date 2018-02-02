Банк России создает на базе FinCERT центр компетенции по информационной безопасности для банков. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин в кулуарах встречи представителей кредитных организаций с руководством Банка России.

«Банк России создает центр компетенций на базе FinCERT по информационной безопасности. Это ключевой для нас вопрос», — рассказал он журналистам.



«Мы призываем все банки также с нами в этом направлении сотрудничать, учитывая то, что вопросы информационной безопасности и безопасности платежей наиболее сейчас актуальны и важны», — отметил Скобелкин.