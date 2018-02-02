Комиссия за незаконное обналичивание средств выросла с 1—3% до 17% с 2013 года. Это связано с ужесточением контроля и действиями регулятора. Об этом заявил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин в кулуарах встречи представителей ЦБ с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».



«17% за обналичивание. Это нерентабельный рынок. Мы проводили анализ, я с уверенностью могу сказать, что это неорганизованные торговые сети, рынки, крупные сетевые магазины, с которыми мы также ведем работу», — сообщил он журналистам.

