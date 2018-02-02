По прогнозу Центробанка, прибыль банковского сектора в 2018 году составит 1,5 трлн рублей. Об этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на встрече руководства регулятора с представителями кредитных организаций в подмосковном пансионате «Бор».

«Мы оцениваем прибыль скорее на уровне 1 триллиона 500 тысяч рублей, но эта цифра может быть скорректирована и вниз, если продолжение работы по оценке активов санируемых банков приведет к недооценке качества активов, создания новых резервов», — заявила Набиуллина, добавив, что поэтому «цифра плавающая».



Напомним, в 2017 году прибыль по банковскому сектору составила 790 млрд рублей, по итогам года прибыль показали 420 организаций.

