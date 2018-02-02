Центробанк РФ в условиях профицита ликвидности продолжит сокращать ломбардный список, заявила на встрече руководства регулятора с представителями кредитных организаций в подмосковном пансионате «Бор» председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.



«Формирование ломбардного списка должно иметь контрциклический характер, когда у нас дефицит ликвидности и нужно больше залогового обеспечения... мы расширяем эти списки. В 2014, 2015-м и даже 2016-м году было существенное расширение ломбардного списка. Но по мере того как мы перешли в ситуацию структурного профицита ликвидности, у нас политика постепенного уменьшения ломбардного списка», — заявила глава ЦБ.

«Дальнейшее сокращение ломбардного списка не исключено. Мы пока видим, что будем жить в ситуации профицита ликвидности долго», — отметила Набиуллина.

По ее словам, в списке останутся облигации федерального займа (ОФЗ), субфедеральные облигации и небольшой класс корпоративных бумаг. «Это не будет иметь негативных последствий для рынка», — уверена глава ЦБ.

При этом она призвала участников рынка не судить о качестве бумаги по вхождению в ломбардный список, а ориентироваться на рейтинги.