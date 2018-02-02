Банк России принял решение объединить Бинбанк и «ФК Открытие», заявила на встрече руководства регулятора с представителями кредитных организаций в подмосковном пансионате «Бор» председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.



«Решение о том, что «Открытие» и Бинбанк как банк за исключением, может, какой-то доли, может быть «плохих» активов, будут объединяться — мы такое внутреннее решение приняли», — сказала глава регулятора. Она добавила, что идея отделить «плохие» активы от «хороших» в санируемых банках сложно реализуется, «потому что, как «плохие» активы отделить от остальных, — это большой вопрос».

«Аргументы есть и в том, чтобы их отделить. Банк будет больше сосредоточен на тех активах, которые генерируют рублевые доходы, он будет более привлекательным для рынка, потому что будет уже показывать генерирование доходов. Но, с другой стороны, мы изначально предлагали, что, когда приходит новый менеджмент в этот банк, у него будет несколько KPI (ключевой показатель эффективности. — Прим. ред.). Первый — это скорость вывода банка на рынок, второй — это recovery, эффективность работы с проблемным активами. И считаем, это две важные проблемы в санации банка, их сложно отделить», — подчеркнула Набиуллина.

Напомним, о возможности объединения двух кредитных организаций говорилось неоднократно. Так, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в ноябре сообщал, что Бинбанк может присоединиться к «ФК Открытие».



«С большой степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к «ФК Открытие». Поэтому в определении кандидатуры руководителя Бинбанка на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству «ФК Открытие». Мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы постоянные органы управления банком «ФК Открытие» во главе с Михаилом Задорновым были сформированы как можно быстрее», — сказал Тулин.

Позже о возможности объединения санируемых Бинбанка и «ФК Открытие» рассказала и глава ЦБ.

«Объединение «ФК Открытие» и Бинбанка — это возможный рабочий вариант. Мы только сейчас приступаем к обсуждению будущей стратегии, бизнес-планов. Наша первая задача сейчас — это оценка активов», — сообщила она журналистам в кулуарах форума Finopolis 2017. «Мы нацелены как можно быстрее эти банки оздоровить и вывести на рынок», — отметила глава ЦБ.

Регулятор 29 августа принял решение санировать через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) банк «ФК Открытие» , а в сентябре — Бинбанк . В кредитные организации была назначена временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК «ФКБС». Зампред Банка России Василий Поздышев заявлял, что ЦБ рассчитывает, что ему удастся за два года подготовить Бинбанк и «ФК Открытие» к продаже. «По завершении двух лет мы ставим себе задачу сделать так, чтобы банки были готовы к продаже», — сказал представитель ЦБ в ходе конференции агентства Fitch в Москве.

