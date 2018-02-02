Оценки россиянами изменения своего материального положения за последний год и ожидания на год вперед улучшились в январе 2018 года. Об этом свидетельствуют данные опроса ООО «инФОМ», проведенного по заказу Банка России.

В ответах на эти вопросы тенденция к более позитивной оценке прослеживается уже в течение двух лет, однако данный процесс происходит очень медленно, констатируют в ЦБ. Чаще всего респонденты говорят о том, что их материальное положение не изменилось (58%) и не будет меняться в течение следующих 12 месяцев (46%). При этом в январе выросла доля тех, кто отметил его улучшение за прошедший год и верит в сохранение позитивной тенденции в текущем году.

Отношение респондентов к крупным покупкам в январе улучшилось за счет снижения доли тех, кто считает текущий момент неблагоприятным для таких приобретений. Вместе с тем пока респонденты не спешат совершать крупные покупки и не планируют их в ближайшем будущем.

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении к сбережениям. Респонденты стали чаще называть текущее время благоприятным для сбережений, но доля респондентов, которым удалось что-то отложить, осталась неизменной. «Это указывает на то, что респонденты рассматривают лишь гипотетическую возможность совершать крупные покупки или делать сбережения, при этом предпринимать какие-либо реальные действия пока не готовы», — отмечают в Центробанке и уточняют, что, «вероятно, это связано со все еще низкими доходами».

Рост потребительского оптимизма и улучшение ожиданий относительно материального положения отразились и на кредитном поведении респондентов. Выросла доля тех, кто имеет потребительский кредит . В ЦБ не исключают, что это связано с периодом предновогодних покупок.



В январе индекс потребительских настроений существенно увеличился (до 106 пунктов с 99 в декабре 2017-го, свидетельствуют материалы регулятора), что произошло за счет улучшения всех составляющих индекса. Особенно заметно выросли оптимистичные оценки россиянами перспектив развития страны и изменения собственного материального положения в 2017 году.