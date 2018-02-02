Банк России 2 февраля 2018 года отозвал лицензию у ПартнерКапиталБанка (регистрационный номер 635). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов ЦБ, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

«Бизнес-модель ПартнерКапиталБанка была в значительной степени ориентирована на размещение денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности. При этом банком осуществлялись «схемные» операции с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам. ПартнерКапиталБанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю», — отметили в Центробанке.

По данным регулятора, во второй половине 2017-го ПартнерКапиталБанк активно проводил сомнительные транзитные операции. Банк России неоднократно применял в отношении финучреждения меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

ПартнерКапиталБанк — участник системы страхования вкладов.

