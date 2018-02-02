В структуре Банка России появился Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. В центре, который открылся в Краснодаре 2 февраля, будет аккумулироваться информация о нелегальной деятельности на финансовом рынке, поступающая из всех регионов страны, отмечается в сообщении регулятора.

Ключевой задачей центра названа разработка методологии по выявлению и пресечению подобных практик на основе анализа полученных данных. Использовать единую базу данных и методологию смогут все структурные подразделения ЦБ, работающие по указанному направлению.

Такой подход, как поясняют в Центробанке, позволит отслеживать миграцию мошеннических схем и купировать их распространение на ранних стадиях, выявлять организаторов подобных компаний, способствовать выстраиванию более эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и общественностью.

«Мы заинтересованы в качественном росте российского финансового рынка и должны уберечь конкурентную среду от искажения. Однако если нелегального бизнеса много, он вытесняет легальный. Причем это одноразовый бизнес, построенный на обмане потребителя. А благосостояние граждан является конечной целью нашей экономической политики», — отметил, выступая на открытии центра, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Противодействие мошенническим схемам — финансовым пирамидам, «черным кредиторам», лжестраховщикам, нелегальным форекс-дилерам и другим компаниям, оказывающим лицензируемые финансовые услуги без соответствующего разрешения, — одно из приоритетных направлений Банка России. «Деятельность таких организаций нарушает права потребителей, повышает стоимость услуг легального финансового сектора и заранее ставит добросовестных участников рынка в неравные конкурентные условия», — подчеркивают в ЦБ.



Там отмечают, что «регулятор действует на упреждение и разворачивает более активную работу в регионах». В настоящее время во всех главных управлениях Банка России создаются отделы по противодействию нелегальной деятельности.

