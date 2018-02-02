Центральный банк России совместно с Росфинмониторингом готовит законопроект об увеличении суммы штрафа за нарушение антиотмывочного законодательства в десятки раз. Об этом рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин в кулуарах встречи руководства регулятора с представителями кредитных организаций в подмосковном пансионате «Бор».

«Рассматривается вопрос об увеличении суммы штрафа. При этом я опять же говорю, что должен быть баланс. Баланс ответственности и баланс загруженности банка. Сейчас мы планируем с Росфинмониторингом несколько усовершенствовать систему обязательного контроля с точки зрения упрощения и объемов передачи информации. Но мы повысим штрафы. Ведь мы знаем, что во всех странах в основном такого института, как обязательный контроль, нет. Но там грандиозная ответственность, которая способствует тому, что банки работают очень внимательно и четко. Это объективно, и мы тоже двигаемся в эту сторону», — рассказал журналистам представитель Банка России.

«Мы сейчас рассматриваем разные варианты. Закон только готовится: увеличение штрафа и понижение неких специальных обязательных законодательных мер», — добавил Скобелкин.

Он подчеркнул, что штрафы повысятся в десятки раз.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что ЦБ решил привязать размер штрафов для банков-нарушителей к величине их собственного капитала. Верхняя граница штрафа не устанавливается.

Речь идет о проекте поправок в закон «О Центральном банке РФ». Он касается изменения размера штрафов, налагаемых на коммерческие банки за нарушение законодательства, нормативных актов, предоставление недостоверной информации ЦБ, непроведение обязательного аудита и т. п. В действующей редакции штраф составляет до 0,1% минимального уставного капитала (не более 1 млн рублей).

При неисполнении предписаний об устранении нарушений, а также если нарушения, операции или сделки банка создали реальную угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков) штраф может достигать 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального уставного капитала (10 млн рублей). В результате, говорится в пояснительной записке к законопроекту, в первом полугодии 2017 года объем сомнительных операций клиентов банков только по выводу денежных средств за рубеж и обналичиванию более чем в 4 тыс. раз превысил размер взысканных с кредитных организаций штрафов. Так что применение меры в виде штрафа в его действующем размере не достигает цели адекватного воздействия на кредитные организации.

Предлагаемый проект вводит существенное изменение. Коэффициенты остаются те же, но уставный капитал меняется на собственный. В результате размер штрафов вырастет в разы, поскольку размер собственного капитала в банке всегда больше уставного капитала.

В наибольшей степени это коснется средних и крупных банков, которые поддерживают слабый запас по нормативам достаточности капитала, поясняют эксперты.