Возможны также дополнительные ограничения в области ипотечного кредитования . В первую очередь, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, речь идет о кредитах с небольшим первоначального взносом.

Центробанк изучает необходимость дополнительных мер по ограничению розничного кредитования . Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече представителей кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».

«У нас сейчас идет обсуждение, насколько достаточны меры, которые уже действуют, если говорить о потребительских кредитах, и будем смотреть в ближайшее время, нужны ли дополнительные меры», — отметила она.

Возможны также дополнительные ограничения в области ипотечного кредитования . В первую очередь, по словам Набиуллиной, речь идет о кредитах с небольшим первоначальным взносом.