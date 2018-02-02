Возможны также дополнительные ограничения в области ипотечного кредитования. В первую очередь, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, речь идет о кредитах с небольшим первоначального взносом.
Центробанк изучает необходимость дополнительных мер по ограничению розничного кредитования. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече представителей кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор».
«У нас сейчас идет обсуждение, насколько достаточны меры, которые уже действуют, если говорить о потребительских кредитах, и будем смотреть в ближайшее время, нужны ли дополнительные меры», — отметила она.
Возможны также дополнительные ограничения в области ипотечного кредитования. В первую очередь, по словам Набиуллиной, речь идет о кредитах с небольшим первоначальным взносом.
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