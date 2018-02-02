Обязательства банка «Новопокровский» на момент отзыва лицензии превысили его активы на 2,3 млрд рублей. Такие данные приводятся в очередном номере «Вестника Банка России».



Активы финучреждения по результатам обследования составили 5,02 млрд рублей, обязательства — 7,33 млрд рублей.



Банк России отозвал лицензию у банка «Новопокровский» в декабре 2017 года. В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшегося в осуществлении «схемных» операций с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, отмечал ЦБ.