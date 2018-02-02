Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 января 2018 года составила 7,5%. Такие данные представлены в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

За месяц показатель снизился на 0,3 процентного пункта (с 7,8% на 1 декабря 2017 года) и оказался на самом низком уровне с 1 августа 2014 года (тогда он составлял 7,4%, а месяцем позже — уже 7,7%).

В материалах ЦБ уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд сократился в декабре на 25 млрд рублей (с почти 915,7 млрд на начало месяца до 890,7 млрд на 1 января 2018-го), тогда как общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд вырос на 178,3 млрд (с 11 трлн 724,1 млрд до 11 трлн 902,4 млрд рублей).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывают на 1 января текущего года 91,3% просроченных ссуд против 91,4% на начало декабря 2017-го. В абсолютном выражении объем резервов уменьшился с 836,5 млрд до 813,5 млрд рублей.

В целом за прошлый год доля учитываемой в данной сводке розничной просрочки уменьшилась на 1,8 п. п. (с 9,3% на 1 января 2017-го), ее объем в абсолютном выражении — примерно на 86,8 млрд рублей (с чуть менее чем 977,6 млрд); общий объем ссуд вырос на 1 трлн 408,3 млрд рублей (с 10 трлн 494,1 млрд).



Согласно материалам регулятора, общая доля предоставленных физлицам ссуд, не погашенных заемщиками в отчетном периоде в установленный договором срок, уменьшилась с ноябрьских 10% до 9,9% в декабре. Показатель для ипотечных жилищных ссуд снизился с 9,5% до 8,1%, для ссуд на покупку жилья (кроме ипотечных) — с 5,6% до 3,9%, для автокредитов — с 7,7% до 6,8%. По категории «иные потребительские ссуды » показатель вырос с 10,5% до 10,6%.

