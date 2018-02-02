Аналитики компании по обеспечению кибербезопасности Proofpoint обнаружили, что ботнет Smominru скрыто майнит Monero с помощью эксплойта EternalBlue.

Эксплойт ранее был похищен хакерами из Shadow Brokers у Агентства национальной безопасности США в 2016 году и использовался для создания вируса WannaCry и майнера WannaMine, сообщает Anycoin .

По словам аналитиков, за период с мая 2017 года Smominru, также известный как Ismo, заразил более 526 тысяч компьютеров, большая часть из которых являются серверами на ОС Windows. Ботнет добывает около 24 токенов Monero в день, используя их вычислительные мощности. На сегодня он смог добыть около 8900 Monero. При этом, активнее всего Smominru действует в России, Индии и на Тайване.