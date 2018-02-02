Центробанк оштрафовал более десяти банков на миллиарды рублей за проведение сомнительных операций в 2017 году. Об этом рассказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в кулуарах встречи руководства Банка России с представителями кредитных организаций в подмосковном пансионате «Бор».

«Были случаи, и многократные. Это штрафы на миллиарды рублей. Больше десяти банков, гораздо больше. Это за прошлый год», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Зампред ЦБ также отметил, что среди оштрафованных кредитных организаций были банки из 30 крупнейших на рынке.