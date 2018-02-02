Выборгский районный суд Петербурга приговорил бывшего бизнес-партнера футболиста Андрея Аршавина — генерального директора ООО «БалтАвтоТрейд» Петра Тиньгаева к пяти годам лишения свободы условно, сообщили в пятницу РАПСИ в суде.

«Тиньгаев признан виновным в мошенничестве в сфере кредитования предпринимательской деятельности. Суд также определил для Тиньгаева испытательный срок в виде трех лет, в течение которых осужденный должен доказать, что исправился», — сообщил собеседник агентства.

По данным Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу, в октябре 2008 года Тиньгаев заключил с ООО «БМВ Русланд Трейдинг» договоры купли-продажи автомобилей и мотоциклов на общую сумму более 466,1 млн рублей, однако денежные средства в счет их оплаты не перечислил, причинив компании ущерб.



Также, по данным следствия, с декабря 2011 года по май 2012 года Тиньгаев, являясь соучредителем ЗАО «Автодор Экспресс», представил в Колпинское отделение головного отделения по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка Сбербанка ложный договор поручительства с футболистом Андреем Аршавиным, получив льготные условия кредитования, а именно сниженную процентную ставку — 10,5% годовых, чем причинил кредитору ущерб в размере не менее 6 млн рублей.