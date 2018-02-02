За прошедшие сутки курс биткоина снизился на 16,01% и теперь составляет $7,982 тыс. Капитализация крупнейшей криптовалюты - $134,4 млрд. Таковы данные СoinМarketСap на 15.30 по мск.

Ethereum продолжает опускаться в цене. За 24 часа он снизился на 28,73% до $0,8 тыс. Капитализация второй криптовалюты составляет $77,9 млрд.

Курс Ripple упал еще на 35,11% за сутки. Он составляет $0,67 при капитализации $26,6 млрд.

Bitcoin Cash снизился на 24,97% за прошедшие 24 часа и сейчас его курс составляет $1,022 тыс. Капитализация криптовалюты - $17,332 млрд.

Общая рыночная капитализация криптовалют - $363,7 млрд.

Негативная динамика, считают некоторые эксперты, наблюдается на фоне последних новостей из Индии. В своей ежегодной речи, посвященной бюджету страны, министр финансов Арун Джайтли заявил, что правительство не рассматривает криптовалюты как законные платежные средства.