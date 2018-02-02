Белоруссия не рассматривает возможность допуска криптовалюты во внутренний оборот, заявил премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков на форуме «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации», сообщает ТАСС .

«Мы не рассматриваем вопрос о том, чтобы допустить криптовалюты в нашем внутреннем обороте, такая задача не ставится», — отметил он. «Настолько этот рынок трансграничен и глобален, что отдельно взятой стране думать о том, что если она где-то вырвется в каких-то направлениях, это будет ее исключительным успехом, это в принципе невозможно», — добавил Кобяков.

Он представил две белорусские инициативы в сфере развития цифровизации в рамках Евразийского экономического союза. «Предлагаем рассмотреть две белорусские инициативы, — сказал он. — Первая — интеграция цифровой инфраструктуры стран ЕврАзЭС, которая предполагает не только введение единых стандартов, но и общее управление физической инфраструктурой, формирование полноценных цифровых транспортных коридоров в направлении Восток — Запад».

Вторая инициатива связана с переходом от согласованной политики в цифровой сфере к единой стратегии стран — участниц союза. Сейчас же, по словам Кобякова, «вместо объединения усилий мы в лучшем случае движемся параллельным курсом». «В этой связи предлагаем создать общую программу цифровой трансформации ЕврАзЭС (Евразийский экономический союз. — Прим. ред.), причем не на уровне общих принципов и подходов (они и так понятны), а с конкретными мероприятиями и сроками их реализации», — подчеркнул премьер.

Премьер Армении Карен Карапетян, выступая на форуме, высказал мнение, что цифровизация в современных условиях — «это единственный шанс для страны в кратчайшие сроки стать государством с эффективным управлением и экономикой, здесь альтернативы нет». Он отметил, что в его стране ежегодный рост в IT составляет порядка 25%, по итогам 2017 года этот показатель составит 28%. Карапетян добавил, что Армения наметила для себя шесть стратегических направлений цифровой трансформации: цифровое правительство, цифровые навыки, цифровая инфраструктура, кибербезопасность, частный сектор и институциональные основы.