Банк «Санкт-Петербург» нацелился на увеличение своей рыночной стоимости в три раза. Такая задача включена в стратегию банка на 2018—2020 годы, утвержденную его наблюдательным советом на заседании 1 февраля.

В рамках утвержденной стратегии развития основными стратегическими целями определены достижение устойчивой рентабельности собственного капитала на уровне 15% и выше при сохранении позиции в топ-20 банков РФ по размеру активов, увеличение рыночной стоимости банка в три раза и рост трансакционной выручки на 50%, сообщили в кредитной организации.

«Ключевыми драйверами достижения таких результатов станут развитие расчетного банка и увеличение масштабов массового бизнеса в корпоративном сегменте», — отмечается в релизе.

«Мы впервые ставим для себя такую амбициозную стратегическую задачу, как увеличение рыночной капитализации в три раза, — комментирует председатель правления, член набсовета банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев. — Уверен, что при росте рентабельности эта цель достижима. Банк будет стремиться максимизировать масштабы бизнеса в областях, где мы имеем конкурентные преимущества и видим существенный потенциал роста — это массовый корпоративный и розничный бизнес в Санкт-Петербурге».



На заседании набсовета также были рассмотрены предварительные финансовые результаты банка за 2017 год по РСБУ и другие вопросы.