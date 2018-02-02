Банк России в рамках реформы лизинговой отрасли собирается ограничить список активов, используемых для расчета капитала лизинговых компаний. Компаниям, у которых лизинг является одним из видов бизнеса, может потребоваться замена активов, входящих в капитал, пишет «Коммерсант».

Как рассказал изданию представитель Банка России, разработанная регулятором методика расчета капитала лизинговых компаний, как предполагается, будет действовать после принятия поправок к законодательству, регулирующему работу отрасли, и как минимум до 2022 года.

Реформа лизинговой отрасли активно обсуждается с весны 2016 года. К началу следующего года были разработаны поправки к профильному законодательству, и в конце января 2018 года проект был направлен в правительство. В нем, в частности, установлены требования к минимальному капиталу лизинговых компаний. На первом этапе у компаний с активами менее 500 млн рублей он должен составлять 10 млн, для более крупных — 50 млн рублей. К 2020 году минимальный капитал увеличивается до 20 млн и 70 млн рублей соответственно.

Рассматривались две методики расчета капитала — по стоимости чистых активов исходя из отчетности по МСФО и так называемый квазибазельский подход, когда в расчет принимается только часть активов из отчетности по РСБУ. Как пояснили в ЦБ, «первый подход является более совершенным, однако из-за методических и информационных проблем выбор пал на второй как более простой». Впоследствии, к 2022 году, в рамках реформы лизинговой отрасли произойдет переход компаний на новый учет по МСФО. И тогда, по мнению ЦБ, «большая часть методологических проблем исчезнет».

Методика расчета капитала, в частности, обсуждалась с компанией «Сбербанк Лизинг». «Свои предложения компания высказала, теперь ждем итоговых формулировок», — сказал финансовый директор организации Алексей Киркоров. В «ВТБ Лизинге» отказались говорить о конкретных деталях методики, назвав обсуждение преждевременным.

Для разработки методики, а также оценки потребности лизинговых компаний в капитале в конце прошлого года Банк России провел опрос. По данным регулятора, из 300 приглашенных организаций в нем приняли участие 90. Их суммарные активы на конец III квартала превышают 1,9 трлн рублей, при этом активы всей отрасли в ЦБ оценивают в 2—2,2 трлн. Таким образом, на принявшие участие в опросе компании приходится 85—95% активов. Совокупный капитал 90 компаний составил 200 млрд рублей.

По данным ЦБ, из опрошенных компаний в настоящее время требованию по представленной методике не удовлетворяют лишь восемь. При этом половину из них ждет плановая докапитализация, вторая половина нуждается в помощи их собственников — физических лиц. К 2022 году требованиям не будут удовлетворять еще пять компаний. Однако с учетом того, что их капитал уже составляет 14—15 млн рублей, за счет капитализации текущей прибыли все они в течение трех лет преодолеют необходимый рубеж, уверены в ЦБ.



Но даже такие суммы могут быть неподъемны для отдельных участников рынка. «С наибольшими проблемами при формировании необходимого капитала могут столкнуться компании, у которых на балансе присутствует значительный объем непрофильных активов с низким уровнем качества на фоне небольшого размера капитала и возможностей собственников по его увеличению», — считает младший директор по банковским рейтингам агентства RAEX («Эксперт РА») Руслан Коршунов. По его словам, такая ситуация возникает при передаче проблемных активов со стороны собственников, «что было распространено, когда нормативные требования к лизинговой отрасли были более лояльными». Кроме того, по словам Коршунова, новые требования могут затронуть компании, у которых лизинг не является единственным видом деятельности, — им придется заменить ту часть активов, которая не будет использоваться в расчете капитала, либо уйти с рынка. «Малые региональные лизинговые компании с небольшим капиталом будут вынуждены сворачивать бизнес либо объединяться, чтобы удовлетворять требованиям по размеру собственных средств», — считает он.